İtalya'da, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve Orta Doğu'nun durumu ele alındı

İtalya'nın başkenti Roma'daki Unitelma Sapienza Üniversitesi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından Orta Doğu'daki durum ve güncel gelişmelerin ele alındığı konferans düzenlendi.

Roma'daki köklü yükseköğretim kurumlarından Sapienza Üniversitesinin çoğunluk hissedarı olduğu çevrim içi ders hizmeti sağlayan özel okulu Unitelma Sapienza Üniversitesi bünyesinde, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fabio Grassi'nin yazdığı "Osmanlı İktidarının Sonu" isimli araştırma kitabının tanıtımı yapıldı ve "Orta Doğu Rehbersiz mi?" temasıyla konferans gerçekleştirildi.

Konferansa, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, Prof. Dr. Antonello Biagini, Doç. Dr. Grassi ile Hollanda'nın de Telegraaf gazetesinin İtalya ve Türkiye muhabiri Maarten van Aalderen katıldı.

Büyükelçi Ülgen, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Grassi'nin kitabının tanıtımı ve konferansın konusunun, ABD ve İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta saldırmasıyla başlayan kriz düşünüldüğünde son derece uygun zamanlı olduğunu belirtti.

Ülgen, Orta Doğu'da son yaşananların ardından beklentilerinin, düşmanlıkların hızla sona ermesi ve diplomasinin yeniden başlaması olduğunu dile getirerek, "Müzakerelere dönülmesi için gerekli desteği vermeye hazırız. Bu bölgesel sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini tekrar vurguluyoruz." dedi.

Halihazırda bölgeye yayılan çatışmanın uzun sürmesinin muhtemel bir göç dalgası riskine neden olabileceğini ifade eden Ülgen, böyle bir şeyin yaşanmamasını umduklarını söyledi.

Emekli İtalyan Büyükelçi Marsili de yazar Grassi'nin "Osmanlı İktidarının Sonu" kitabıyla, Birinci Dünya Savaşı'nda kaybeden tarafta olmasına karşın Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefiklerine nazaran hemen dağılıp yok olmamasını İtalyan okurlara detaylıca anlattığını kaydetti.

Marsili, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde bir direnme kapasitesi ortaya koymasının, 400 yılı bulan gücüne dayandığını ve yetiştirdiği bir generalin, büyük savaşın galip güçlerinin çözemediği "doğu sorunu"nu, yürüttüğü Türk ulusal bağımsızlık mücadelesiyle çözdüğünü aktardı.

Prof. Dr. Biagini de Mustafa Kemal Atatürk'ün, Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında imparatorlukların yıkıldığını gördüğünü ve bu nedenle bir ulus devlet üzerinde çalışmanın daha iyi olacağını çok önceden anlayan bir dahi olduğunu söyledi.

Gazeteci Van Aalderen de Türklerin 100 yıl önce Atatürk sayesinde kendi kaderlerini tayin edebildiklerini ifade etti.

"Osmanlı İktidarının Sonu" kitabının yazarı Doç. Dr. Grassi de kitabında çok fazla çeviri içeren sayfalar olduğunu, bunun da nedeninin, kitabının Osmanlı ailesinin ortaya çıkardığı belgelere dayanmasından kaynaklandığını dile getirdi."

Bir tarihçinin amacının, yaşanan şeyi ve onun neden yaşandığını anlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Grassi, Orta Doğu'daki güncel duruma yönelik şunları kaydetti:

"Biz tarihçilerin, bir laboratuvarda karşılaştırmalı bir deney yapma imkanımız yok. Buna rağmen makul biçimde şunu söyleyebiliriz, Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinden sonra ortaya çıkan Orta Doğu zaten son derece sorunlu, çatışmalarla ve güvensizlikle dolu bir bölge oldu. Eğer Sevr Antlaşması'nın öngördüğü Türkiye ortaya çıkmış olsaydı, bugün muhtemelen daha da kötü bir durumda olurduk."