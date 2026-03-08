Haberler

Rölyef ustası kadın, 34 yıldır hemcinslerine meslek öğretiyor

Güncelleme:
Adıyaman'da yaşayan 60 yaşındaki rölyef ustası Remziye Yıldırım, 34 yıldır Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verdiği eğitimlerle kadınlara hem sanat öğretiyor hem de meslek sahibi olmalarına katkı sağlıyor.

Meslek hayatına yıllar önce merkeze bağlı İndere köyünde zor şartlar altında başlayan Yıldırım, aradan geçen yıllara rağmen çalışmalarını sürdürerek kadınların üretime katılmasına destek oluyor.

Rölyef sanatını yıllar içinde birçok kadına öğreten Remziye Yıldırım, AA muhabirine, kadınların üretmesinin ve ayakları üzerinde durmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kurslarda yetiştirdiği kadınların bir kısmının zamanla usta öğretici olarak meslek sahibi olmalarının gururunu yaşadığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ben 1992 yılında bu mesleğe başladım. İlk yıllarda yaklaşık 5 yıl köylerde görev yaptım. O dönem köylerde maddi imkanlar çok sınırlıydı. Kursiyerlerimiz bazen bize yoğurt, süt ya da yumurta getirirdi. Biz de kendi paramızla kumaş ve iplik alarak onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdık. Genç kızlarımız da o dönemde çeyizlerini bu kurslarda yaptıkları çalışmalarla tamamlıyordu."

Rölyef emek ve sabır gerektiriyor

Rölyef sanatının emek ve sabır isteyen bir çalışma olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları anlattı:

"Rölyef aslında bir resim sanatıdır. Bir resmi parçalar halinde keserek boyut kazandırıyoruz. Resimleri uzaktan yakına doğru yerleştirip aralarına maket kartonu koyarak derinlik veriyoruz. Bu çalışmalarda atık malzemeleri de çok kullanıyoruz. Talaşı boyuyoruz, bazen bulaşık süngerini, peçeteleri hatta tuvalet kağıdı rulolarını bile kullanarak çalışmalar yapıyoruz."

Kursların kadınlar için önemli bir sosyal alan oluşturduğunu dile getiren Yıldırım, "Depremde 4 yakınımı kaybettim. Bu kurslar benim için adeta bir terapi oldu. Buraya geldiğimde bütün sıkıntılarımı unutuyorum. Burada hem kendime hem de arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum. Yıllardır birçok kadın yetiştirdim. Onlar meslek sahibi oldular. Kurs merkezleri bir terapi gibi, buraya gelen kadınlar hem meslek sahibi oluyorlar hem de stres atıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
