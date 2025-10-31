Rojin Kabaiş'in Ölümü İçin Mücadele Sürüyor

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili devam eden soruşturma sürecine ilişkin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Rojin'e sözümüz olsun ki onun bütün hayallerini, onun çocukluğunu, onun gençliğini bizler gelecekle buluşturacağız. Bizler, ailesi ve kadın mücadelesiyle Rojin'in başına gelenlerin ortaya çıkarılması için sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim'de dosyaya girdi. Paylaşılan raporda Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklandı. ATK raporunda Rojin'in vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA'ların açığa çıkmasını isteyen öğrencilerin sürdürdüğü eylemler devam ederken, bugün de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, baba Nizamettin Kabaiş ve öğrencilerin katılımıyla basın açıklaması düzenlendi.

Güvenlik tedbirleri nedeniyle açıklamanın Kabaiş'in kaybolduğu bölgede yapılmasına izin verilmemesi üzerine kampüs girişinde yapıldı. Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, açıklamanın planlanan yerde yapılmasına izin verilmemesini eleştirdi.

Bir yıl önce Rojin'in babasıyla gelip üniversite kaydını yaptığını belirten Hatimoğlulları, "Rojin, binbir hayalle üniversiteye geldi. Ancak erkek egemen şiddet Rojin'in hayallerini yarım bıraktı. Ama Rojin'e sözümüz olsun ki onun bütün hayallerini, onun çocukluğunu, onun gençliğini bizler gelecekle buluşturacağız. Bizler, ailesi ve kadın mücadelesiyle Rojin'in başına gelenlerin ortaya çıkarılması için sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Adli Tıp Kurumu raporunda Kabaiş'in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA bulunduğunun belgelenmiş olmasına rağmen soruşturmanın derinleştirilmediğini savunan Hatimoğulları, "Bunu intihar olarak nitelendirmeye çalışan anlayışı reddediyoruz. Kadın cinayetlerinde etkin soruşturma ve yargılama yapılmadığı sürece benzer acılar yaşanmaya devam edecektir" diye konuştu. Hatimoğulları, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönülmesi gerektiğini belirterek, "Kadınları koruyan 6284 sayılı yasa tartışmaya açılmak yerine etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Bizler, yaşam hakkımız için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

'BİZ ÇOK ACI ÇEKTİK'

Basın açıklamasında konuşan baba Nizamettin Kabaiş ise kızının intihar etmediğini ve intihar edecek bir nedeni olmadığını söyledi. Kızının cansız bedeninin bulunduğu gün bazı yetkililerin otopsi yapılmadan 'intihar etmiş' yönünde ifadeler kullandığını öne süren Kabaiş, "Oysa 'Rojin'e ne oldu, araştıracağız' demeleri gerekirdi. Raporlar bir yıl sonra çıktı. Biz çok acı çektik. Hiçbir yetkili halimizi sormadı. Kesinlikle kızım intihar etmedi" diye konuştu. Basın açıklaması, 'Rojin için adalet' ve 'İntihar değil bu bir cinayet' sloganlarıyla sona erdi.