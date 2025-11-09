Haberler

Rojin Kabaiş'in Acılı Ailesine Destek Ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Rojin Kabaiş'in ailesini ziyaret ederek, mücadelerine destek olacağını ve etkin bir soruşturma talep edeceğini bildirdi. Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın yetersiz olduğunu vurguladı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Rojin Kabaiş'in ailesini ziyaret eden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ailenin acısını paylaştığını ifade ederek, "Rojin'in babasının ısrarlı haykırılışları olmasaydı belki bu soruşturma dosyası kapatılmış olacaktı. Bizler bu adalet arayışının yanında olacağız" dedi.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Rojin Kabaiş'in ailesini ziyaret ederek, destek mesajını iletti. Rojin'in ölümüyle ilgili etkin bir soruşturmanın yapılmadığını dile getiren Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Ailenin acısını paylaşıyorum. Etkin bir soruşturmanın yapılmadığını biliyoruz. 13 ay geçti. Bu zaman içerisinde ölüm nedeni aydınlatılmış değil. Adli Tıp Kurumu'nun verdiği çelişkili raporlar var. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan bu çelişkilerin giderilmesi için yeniden rapor istenildi. Rojin'in kullandığı cep telefonu yakın bir zamanda İspanya'ya gönderilecek. Bu 13 aylık sürede bu işlemlerin neden yapılmadığına dair çok ciddi sorular var. Diyarbakır ve Van baroları bu soruşturmayı etkin bir biçimde takip ediyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Rojin'in babasının ısrarlı haykırılışları olmasaydı belki bu soruşturma dosyası kapatılmış olacaktı. Bizler bu adalet arayışının yanında olacağız. Gerçek neden ortaya çıkana kadar birlikte olacağız."

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, Tanrıkulu'na ziyareti ve desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama

Çekya'ya gidiyor mu? Fatih Terim için resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.