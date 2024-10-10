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Rojin'in Van Gölü Sahilindeki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Rojin'in Van Gölü Sahilindeki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Kayıp Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde yürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri bulundu. Arama çalışmaları 13 gündür devam ediyor.

ROJİN'İN SAHİLDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

27 Eylül akşamı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve 13 gündür arama çalışması devam eden Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde başörtüsünün bulunmasının ardından güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çaktı. Sahil kesiminde yürürken görülen rojin ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor.

Behçet DALMAZ/ VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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