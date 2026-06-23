Brezilyalı yazar Mello, kitapların dünyadaki çocukları birbirine bağladığını söyledi

Brezilyalı yazar Roger Mello, çocuk kitaplarının insanları birbirine bağlayan güçlü bir diyalog yolu olduğunu belirterek, dijitalleşmeye rağmen kitapların geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde, Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneğinin (ÇOKGENÇ) işbirliğinde düzenlenen "Rami Çocuk ve Sanat Bienali", sergi ve etkinliklerin yanı sıra birçok önemli ismi de ağırlıyor.

Bienalin uluslararası konukları arasında yer alan ve çocuk edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla tanınan yazar, illüstratör, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Roger Mello, Türkiye'deki çocuk odaklı yayıncılık dünyasına, illüstrasyon kalitesine ve fiziksel kitapların geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Kültür açısından çok fazla ortak yönümüz var"

Türkiye'ye ikinci kez geldiğini aktaran Mello, "Rami Kütüphanesi'ndeki Çocuk ve Sanat Bienali'nde bulunmaktan çok mutluyum. Brezilya'dan geldim ve bence dünyada birbirimizden çok uzakta olsak da kültür, renkler, müzik ve hikayeler açısından çok ortak noktamız var." dedi.

Türk illüstratörlerin uluslararası alandaki başarılarını yakından takip ettiğini ve mevcut üretim modelini çok başarılı bulduğunu aktaran Mello, şunları kaydetti:

"Açıkçası bu sergi ve bienal tek kelimeyle harika. Dünyanın dört bir yanından gelen birçok illüstratörün işlerini, hazırlanan maketleri, okuma odalarını ve çocukların dünyanın her yerinden gelen hikayelere, kitaplara olan yoğun ilgisini gördüm. Ben Türkiye'deki illüstratörlerin ve kitap hazırlayanların çok büyük hayranıyım. Birçoğunu önceden tanıyorum çünkü bazen bazı yarışmaların uluslararası jürisinde görev alıyorum ve Türkiye'de üretilen çağdaş kitapları, çok sayıda harika yeteneği net bir şekilde görüyorum."

"Kitaplar, çocuklarla yetişkinleri tek çatı altında buluşturabilir"

Dijitalleşmeye rağmen basılı kitapların geleceğinin parlak olacağını, kitabın insan ilişkilerindeki rolünün önemli olduğunu söyleyen ünlü illüstratör, Türkiye'de, Brezilya'da ve tüm dünyada kitap içeriği üretim sürecinin geleceğini çok canlı ve dinamik gördüğünü vurguladı.

Mello, "Her ne kadar kitapların yok olacağı, neslinin tükeneceği ya da yerini tamamen sanal kitapların alacağı hakkında çok fazla konuşulsa da gerçekler bize bambaşka bir şey gösteriyor. Fiziksel kitaplar, tüm dünyadaki çocukları birbirine bağlamanın giderek daha güçlü bir yolu haline geldi. Kitap aslında bir diyalogdur, ebeveynleri, yetişkinleri ve çocukları bir araya getirmenin en etkili yöntemidir. Bazen yetişkinler, çocukların büyüme ve olgunlaşma süreçlerinde hayatlarında yeterince var olamayabiliyor fakat fiziksel kitaplar ve Rami Kütüphanesi gibi harika mekanlar bize gösteriyor ki, kitaplar, çocuklarla yetişkinleri tek bir çatı altında buluşturabilir." görüşünü paylaştı.

Çocuk kitaplarının toplumsal okuma kültürünü dipten gelen bir dalgayla nasıl dönüştürdüğünü kendi ülkesinden örneklerle açıklayan Mello, tüm dünya genelindeki çocuk edebiyatı paydaşlarına tavsiyelerde bulundu.

"Çocuk kitapları, insanların daha iyi okur olmalarını sağlıyor"

Roger Mello, çocuk kitaplarının diğer tüm yetişkin kitaplarının varlığını ve sürekliliğini mümkün kıldığına inandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çocuk kitapları aracılığıyla okuma alışkanlığının erken yaşta geliştirilmesi ve okurların nitelikli şekilde şekillendirilmesi sayesinde, insanların tüm yaşamları boyunca daha iyi birer okur olmalarını sağlıyorsunuz. Brezilya'da bazen çok ilginç durumlar yaşanıyor. Yetişkinler de çocukların kitap okuduğunu görerek çocuk kitaplarıyla temas kuruyor ve onlar sayesinde yeniden okumaya başlıyor. Aslında bir kitap yayımladığınızda onun hedef kitlesinin tam olarak kim olacağını önceden tahmin edemezsiniz. Kitap kendi yolunu kendisi bulur. Ancak tüm dünyada insanların çocuk kitapları yoluyla okuma eyleminden derinden etkilendiğini net bir şekilde görüyorum. Dünyadaki tüm çocuk kitabı yazarları, illüstratörleri, kitapseverleri ve uzmanları için mesajım şudur: Bu spesifik sanat türünde çok canlı, çok gür bir üretime sahibiz. Bu sanat, anlatıyı, görsel sanatları ve farklı kültürleri içeren muazzam bir yapıya sahip. Okuma yoluyla dünyanın diğer bölgeleriyle diyalog kurmanın tam zamanı."

Köklü bir kültüre sahip olmasının yanı sıra sanat ve edebiyat alanlarında canlı bir çağdaş üretime ev sahipliği yapan Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Mello, yeniden Türkiye'de bulunmaktan ve bu bağları kurmaktan büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Rami Kütüphanesi'nde "Resimli Çocuk Kitapları" teması ve "Renkliyse Gerçektir" mottosuyla düzenlenen bienal, 31 Temmuz'da sona erecek.