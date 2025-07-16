Rögara Düşen Karga İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde rögara düşen karga, çocukların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karga, rögar kapağının açılmasının ardından uçup gitti.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde rögara düşen karga, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oynarken, duydukları ses üzerine rögara bakan çocuklar, bir karganın mahsur kaldığını görünce ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarıyla, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin rögar kapağını açmasıyla mahsur kaldığı yerden çıkan karga, uçarak uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel