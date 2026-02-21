Haberler

Elektrikli bisikleti ile kapağı kırık rögara düştü; yüzüne 14 dikiş atıldı

Elektrikli bisikleti ile kapağı kırık rögara düştü; yüzüne 14 dikiş atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli bisikletiyle akraba ziyaretine giden Şükriye Arıcı, yol ortasında kapağı kırık rögara düşerek yaralandı. Yüzünde 14 dikiş atılan Arıcı, önlem alınması gerektiğini vurguladı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde elektrikli bisikleti ile akraba ziyaretine giden Şükriye Arıcı (51), yol ortasında kapağı kırık olan rögara düştü. Dişleri kırılan, yüzüne 14 dikiş atılan Arıcı, "Ölümden döndüm, önlem alınmasını istiyorum" dedi.

İskenderun Teknik Üniversitesi kampüs alanında bulunan Üsküdar Konteyner Kent'te yaşayan ablasını ziyaret etmek isteyen Şükriye Arıcı, elektrikli bisikletiyle yola çıktı. Meydan Mahallesi'nden geçen Arıcı, bir anda fark etmediği kapağı kırık olan rögara düştü. Yüzü asfalta çarpan Şükriye Arıcı yaralandı. Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürülen Arıcı'nın yüzüne 14 dikiş atıldı. Dişleri de kırılan Arıcı, tedavisinin ardından yaşadığı kazayı anlattı.

'BÜYÜK TEHLİKE'

Şükriye Arıcı, önünde giden aracın arkasında trafikte ilerlediğini sırada rögara düştüğünü belirterek, "Kapağı kırık olan rögara düştüm. Ne olduğunu anlamadım, gözümü hastanede açtım. Yüzüme 14 dikiş atıldı ve dişlerim kırıldı, bir süre sonra kalan dişlerimi de çekecekler. Ölümden döndüm. Birçok insan elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanıyor. Bu rögar ve çukurlar onlar için büyük tehlike" dedi. Yollardaki tehlikenin ölümle sonuçlanabileceğini de söyleyen Arıcı, "İşte benim halim ortada. Önlem alınmasını istiyorum. Kırık rögar kapakları olmak üzere yollardaki çukurlar, bisiklet ve motosikletli sürücüler için çok tehlikeli olabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi
3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı

3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı

İzleyiciden gelen soru karşısında dondu kaldı! Stüdyoda ilginç anlar
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti

Son mesajı kahretti! 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 40. yaşını aşk dolu kutladı

Sevgilisinden 40. yaşa özel romantik jest