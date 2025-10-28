Haberler

Rodop Dağları'nın İncisi: Altın Cami İmece Usulüyle İnşa Edildi

Rodop Dağları'nın İncisi: Altın Cami İmece Usulüyle İnşa Edildi
Güncelleme:
Bulgaristan'ın Gospodintsi köyünde, halk tarafından 'Rodop Dağları'nın İncisi' olarak adlandırılan Altın Cami, tamamen imece usulüyle ve hiçbir para harcanmadan inşa edildi. Camii, bölgedeki İslam ibadet yerleri arasında dikkat çekiyor.

Bulgaristan'ın güneybatısında Gospodintsi köyünde halk tarafından "Rodop Dağları'nın İncisi" olarak tanımlanan Altın Cami, tek kuruş harcanmadan imece usulüyle inşa edildi.

Osmanlı döneminde adı "Çırapol" olan köyün bağlı olduğu il merkezi Blagoevgrad'ın Bölge Müftüsü Osman Kutrev, camiyi AA muhabirine tanıtarak "Tam 3 senede tamamladığımız bu şaheser, yüzlerce kişinin gönül birliğiyle hiç para harcanmadan inşa edildi." dedi.

Komşu Yunanistan sınırına yakın bulunan bu caminin, bu ülkenin kuzeyinden başkent Sofya'ya kadar giden yolda ibadete açık ve yoldan görünen tek cami olduğunu belirten Kutrev, "Caminin kubbeleri altın renkli metalden yapıldı. Adını da halk seçti, 'Altın Cami olsun' dedi. Bu ismi seçme kararının doğru olduğu buradan geçen herkesçe kabul ediliyor." diye konuştu.

"Müslim-gayrimüslim herkes, emeği ve gayretleriyle bu inşaata katıldı çünkü cami zaten insanları bir araya getiren mekan demek." diyen Kutrev, Türkiye'den vatandaşlardan gelen bağış ve yardımlarla camiye halı, minber, mihrap ve avizeler getirildiğini anlattı.

Caminin projesini ücretsiz çizen mimar Valentin Tüfekçiev, burada kıldığı namazın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu camiyi en ince detaylarına kadar tamamen klasik Osmanlı mimari geleneğine göre hazırladık. Bu çalışmamız, bizim için bir mutluluk, onur ifadesi olup, cemaatimize karşı bir sorumluluk sayılır." ifadelerini kullandı.

Tüfekçiev, "Görüldüğü üzere buradan geçen herkes, köyümüzün kavuştuğu bu esere hayranlıkla bakıyor." dedi.

Gospodintsi Muhtarı Ahmed Hocov da "Halkımızın alın teriyle kurulan Altın Cami, bölgedeki ve tüm ülkedeki İslam ibadet yerleri arasında bir inci olarak kabul ediliyor. İnsanlar, güzel camimizi görünce, 'Bu, Rodop Dağları'nın incisidir' diyorlar." diye konuştu.

Caminin, Gospodintsi'nin bağlı olduğu Gotse Delçev ilçesinin çehresini değiştirdiğini belirten Hocov, "Son derece stratejik bir konuma sahip camimiz, altın kalpli insanlarımızın altın elleriyle inşa edilmiştir." ifadesini kullandı.

Hafta sonları bölgedeki öğrencilere Kur'an dersi veren caminin imamı Sefer Bayraktarov da "Bu cami bizim değil, bu cami tüm Müslümanlara bir armağanımızdır." dedi.

Bölge halkının dinine son derece bağlı olduğunu anlatan Bayraktarov, "Ancak ibadete yeni açılan bu güzel caminin ihtişamlı hali dinimize olan sevgimizi daha da artırdı. Mimarisi sayesinde caminin içi inancımız gibi ışık dolu. Camlardaki renkli mozaikler ise halkımızdaki çeşitliliği temsil ediyor." diye konuştu.

Gospodintsi köyünde ziyarete ve ibadete 24 saat açık olan Altın Cami, ana yoldan görüldüğü için buradan geçen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalardan biri olarak kabul ediliyor.

