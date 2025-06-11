Rock Müziğin Efsanesi Brian Wilson 83 Yaşında Hayatını Kaybetti

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1960'lı yılların ikonik grubu Beach Boys'un kurucu üyesi ve solisti Brian Wilson, 83 yaşında hayata veda etti. Ailesi, Wilson'un yaşamını yitirdiğini doğruladı ve hayranları için derin bir kayıp olduğunu belirtti.

ABD'de 1960'lı yıllarda rock müziğin efsane gruplarından Beach Boys'un kurucu üyesi Brian Wilson, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, Beach Boys grubunun solisti ve kurucularından Wilson'un çocukları, uzun süredir hasta olan şarkıcının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Wilson'un ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili babamız Brian Wilson'ın vefat ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

1984 yılında paranoid şizofreni teşhisi konulan Wilson'un Şubat 2024'te demans hastası olduğu tespit edilmişti.

"Beach Boys"

1942 doğumlu Brian Wilson, kardeşleri Carl Wilson, Dennis Wilson, kuzeni Mike Love ve yakın arkadaşları Al Jardine ile efsanevi Beach Boys grubunu kurdu.

Grup, ilerleyen yıllarda Bruce Johnston ve David Marks'ın da katılımıyla ABD'nin en büyük müzik gruplarından biri haline geldi.

Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm satan Beach Boys, Rolling Stone dergisi tarafından da "Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı" listesinde 12. sırada gösterildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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