Robotik cerrahiyle kanser ameliyatlarında başarı artıyor

Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Aylin Acar, kalın bağırsak, rektum, karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserlerinin cerrahi tedavisinde kullanılan robotik cerrahi yönteminin, hem hasta konforunu hem de ameliyat başarısını artırdığını belirtti.

Doç. Dr. Aylin Acar yaptığı yazılı açıklamada, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde uygulanan robotik cerrahi ameliyatları sayesinde hastaların, açık ameliyatlara kıyasla çok daha küçük kesilerle ameliyat edildiğini ve günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönebildiğini bildirdi.

Kalın bağırsak, rektum, karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserlerinin cerrahi tedavisinde kullanılan robotik cerrahi yöntemiyle hasta konforunun ve cerrahi başarının arttığını vurgulayan Acar, bu yöntemin özellikle rektum gibi ulaşılması güç anatomik bölgelerde önemli avantajlar sağladığını kaydetti.

Acar, "Robotik cerrahi, robot kollarının yüksek hareket kabiliyeti sayesinde derin ve dar alanlarda çok daha kontrollü çalışmamıza olanak tanıyor. Bu sayede cerrah için konfor artarken, cerrahi hassasiyet de yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Robotik cerrahiyle gerçekleştirilen ameliyatlarda büyük kesi yapılmamasının hastalarda ameliyat sonrası ağrının azalmasını ve iyileşme süresinin kısalmasını sağladığına dikkati çeken Acar, özellikle karaciğer rezeksiyonları gibi büyük ameliyatlarda bazı hastaların 2-3 günde taburcu edilebildiğini vurguladı.

Doç. Dr. Acar, ameliyat öncesinde ayrıntılı değerlendirme yaptıktan sonra uygun hastalarda robotik cerrahiyi kullandıklarını ifade ederek, "Ek hastalıklar, akciğer kapasitesi ve hastanın anatomik yapısı bizim için çok önemli. Anestezi ekibimizle birlikte tüm değerlendirmeleri yapıyor, uygun hastalarda robotik cerrahiyi tercih ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisinde merkez konumda olduğunu belirten Acar, robotik cerrahi uygulamalarını daha da yaygınlaştırmayı ve bu yöntemle karaciğer nakli yapmayı hedeflediklerini kaydetti.