Rize'yi sel ve heyelan vurdu

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde toprağın kayarak aracı sürükleme anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur etkisini gösterdi. Ardeşen ilçesi Bayırcık köyünde de toprak kayması meydana geldi. Toprağın kayarak kamyoneti sürükleme anı dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Heyelanın getirdiği toprağın sürüklediği kamyonetin içerisinde bulunan vatandaş da burnu kanamadan aracından çıktı. Toprak kaymasından 30 saniye önce kasasında insanların bulunduğu kamyonet toprak altından kalmaktan kurtuldu.

RİZE - Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Rize için yapılan turuncu uyarının ardından Ardeşen ilçesinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağışlar sonrasında ilçenin özellikle iç kesimlerinde etkili olan seller sonrasında 2 araç sel sularına kapılırken, çok sayıda köy yolu da heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize'de akşam saatlerinde etkisini arttıran yağışlar nedeniyle derelerin debisi yükseldi. Yağışlardan ötürü Ardeşen ilçesine bağlı Yukarı Durak, Aşağı Durak, Armağan, Sesli Kaya, Yeşiltepe, Işıklı, Doğanay ve Akdere köylerinde meydana gelen heyelanlardan ötürü yollar ulaşıma kapanırken, tarım arazileri de zarar gördü. Sel sularından ötürü 2 araç da sel sularına kapıldı. AFAD tarafından yapılan uyarıda da yağmurun devam edeceği bildirilirken, başta Fırtına ve Pazar Dereleri olmak üzere çok sayıda derenin de debisi tehlikeli bir şekilde arttı.

RİZE - Rize'de etkisini gösteren yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana gelirken, Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi'nde 4 kişilik ailenin yaşadığı bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı, ev sakinleri tahliye edildi.

Rize'de akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar nedeniyle derelerin debileri yükseldi. Yağışlardan ötürü Ardeşen'in Tunca Beldesi'nde meydana gelen heyelanlardan ötürü yollar ulaşıma kapanırken, tarım arazileri de zarar gördü. Rize merkeze bağlı Karasu köyünde de heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu ana yol trafiğe kapandı. Karayolları tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri gelen ihbarların üzerine, Tunca Beldesi'nde bir evdeki 4 kişilik aileyi tedbir amaçlı tahliye etti. Beldede ekiplerin hummalı çalışmaları devam ederken, sel suları yüzünden yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar iş makinelerinin kovasına binerek kurtarıldı. Kentte yağmurun sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.

"Sıkıntılı bir süreçteyiz"

İş makineleriyle beraber çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, "Saat 16.00'dan itibaren yoğun bir yağış var. Bugün çok mağduriyet yaşadık. Şu anda 3 tane ekskavatör, 3 tane daha iş makinesiyle sahadayız. Yağmurun şiddeti devam ediyor. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Bir iş makinemiz mahsur kaldı. Sıkıntı devam ediyor. Can kaybı yok gibi duruyor ama 2 tane evi su bastı. Sıkıntılı bir süreçte sahadayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Rabbim bizlerin yardımcısı olsun. İnşallah bir aksaklık olmadan bu süreci atlatmaya çalışacağız. Akıntı devam ediyor. Akıbeti ne olur bilemiyorum. Şu anda bütün menfezlerimiz tıkandı. Çözüm üretmeye çalışıyoruz. Heyelan olan yerler var. Heyelan akıyor. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Valimize bilgi aktardık. O da destek oluyor. Jandarma burada, AFAD burada. 2-3 evde mağduriyet yaşandı" ifadelerini kullandı.

RİZE - Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nun 11. kilometresi şiddetli yağışlarla beraber meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Trafiğe kapanan yol, 1 saatlik çalışmanın ardından tekrar açıldı.

Rize'de akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağmurlar heyelanlara neden oldu. Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nda yağmurlarla beraber yumuşayan toprak kaydı. Meydana gelen heyelandan ötürü gelen toprak ve ağaçlardan dolayı yol trafiğe kapandı. Kapanan yol için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yolu tekrardan trafiğe açtı.

Rize merkeze bağlı Salarha Beldesi'nde ise derenin taşması sonucunda karayolu göle döndü. Yoldan akan su nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bir anda gelen suyun ortasında kalan bir araç ise hareket edemeyince imdadına karayolları ekipleri yetişti. İçerisinde yabancı uyruklu anne ve çocuk olduğu öğrenilen araç önce güvenli bir bölgeye alındı, sonra iş makineleri yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

RİZE - Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize-Güneysu karayolunda çökme meydana geldi.

Rize'de akşam saatlerinde etkili olan yağmurdan ötürü Rize'den Güneysu istikametine giden karayolunda yaklaşık 5 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Daha önce de çökme yaşanan yoldan olay anında aracın geçmemesi büyük bir faciayı önlemiş oldu. Rize-Güneysu istikametindeki yol trafiğe kapatılırken Güneysu istikametinden Rize istikametine gelen yol ise tek yönden çift yöne çevrildi.