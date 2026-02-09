Haberler

Rize'de heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda temizlik çalışması yapıldı

Güncelleme:
Kaptanpaşa köy yolunun heyelan sebebiyle ulaşıma kapandığı Rize'nin Çayeli ilçesinde, karayolları ekipleri temizlik çalışmaları başlattı. Yolun güvenlik gerekçesiyle açılmadığı bildirildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyü yolunun dün akşamki heyelan nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanmasının ardından sabah saatlerinde karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, güzergahtaki toprak ve kaya parçalarını temizledi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçalarının düşmeye devam etmesi ve güvenlik gerekçesiyle yol ulaşıma açılmadı.

Köye ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanıyor.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
