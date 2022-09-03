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Rize haberi! AFAD'dan Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı

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Rize haberi! AFAD'dan Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı

Gelen Rize haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), yarın etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı yapıldı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), yarın etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin için 'Turuncu' uyarı yapıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yarın özellikle öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin illerimiz için Turuncu uyarı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Artvin Rize AFAD Güncel Haberler

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