Haberler

Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi

Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından aile mezarlığına defnedildi. Kazada yaralanan 5 kişiden birinin taburcu olduğu, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Rize'de trafik kazasında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Gamze Saklı'nın cenazesi toprağa verildi.

Çayeli ilçesi Limanköy mevkisinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Saklı için Sırt köyündeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Saklı'nın babası Hasan Saklı, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.

Genç kızın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan kazada yaralanan 5 kişiden birinin taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Selinay Saral'ın kullandığı 53 ACV 078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpıp karşı şeride savrularak İshak B. idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobile çarpmıştı.

Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüş, kazada Selinay Saral ve beraberindeki Gamze Saklı ve Nilay Bilgin yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Fikret Delal
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı

İran'a ölüm yağdıran uçaklar, o Avrupa ülkesinden kalkmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

Kırmızı ışıkta yan yana bekledikleri ismin kimliği şaşırttı
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

Yakıştı mı Hakan?

Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı! Hedefleri bir kişi bile bırakmamak
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti