Rize'de trafik kazasında hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri defnedildi

Rize'de iki gün önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nilay Bilgin ile Selinay Saral'ın cenazeleri toprağa verildi.

Nilay Bilgin için Çayeli ilçesindeki Hacıbaşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi ile vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından 23 yaşındaki Bilgin'in cenazesi, Musadağı köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

Aynı kazada vefat eden 22 yaşındaki Selinay Saral'ın cenazesi ise Ardeşen ilçesindeki Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Çayeli ilçesi Limanköy mevkisinde 23 Haziran'da Selinay Saral'ın kullandığı 53 ACV 078 plakalı otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarpıp karşı şeride savrularak İshak B. idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobile çarpmıştı.

Kazada Selinay Saral ve beraberindeki Gamze Saklı ile Nilay Bilgin yaşamını yitirmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.