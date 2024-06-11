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Rize'de Yapay Gölde Akıntıya Kapılan 4 Kişiden 2'si Hayatını Kaybetti

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'ndeki yapay gölde kano yapmak için suya giren 4 Kur'an kursu öğrencisi akıntıya kapıldı. Olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, diğer 2 kişi ise yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda tüm yaralılar kurtarıldı.

Rize'de, Fırtına Vadisi'ndeki yapay gölde akıntıya kapıldıktan sonra yaralı kurtarılan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü akıntıya kapılarak sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, deniz polisi, jandarma, sahil güvenlik, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan yaralı 4 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 2'si Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan V.E. ile Y.G'nin tedavileri ise Rize'deki hastanelerde devam ediyor.

Ardeşen Kaymakamlığından yapılan açıklamada, serinlemek amacıyla 6 Kur'an kursu öğrencisinin suya girdiği belirtildi.

Olay sonrasında akıntıya kapılan öğrencileri kurtarmak için suya giren kurs hocasının da boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedilen açıklamada, ekipler tarafından kurtarılan 5 kişiden 2'sinin yoğun bakıma kaldırıldığı, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının kısa sürede tamamlandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama çalışmalarına 27'si AFAD personeli olmak üzere Deniz Polisi, JAK, Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık ve AKUT ekibi, dereyi ve bölgeyi iyi bilen rafting ve kanocu rehberlerin katılımıyla toplamda 63 personel katılmıştır. Olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Ardeşen Kaymakamlığı tarafından idari tahkikat başlatılmış olup olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

Fırtına Vadisi Ardeşen Rize Güvenlik Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

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