Rize'de Sel Felaketi: 80 Yaşındaki Kadın Askeri Helikopterle Kurtarıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Nolaşkari Yaylası'nda sel nedeniyle mahsur kalan ve ayağında rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki Selime Ayçiçek, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonucu ulaşıma kapanan Dere Yaylası'nda ayağında rahatsızlığı bulunan Ayçiçek ile ailesi, yaklaşık 2 saat yürüyerek Nolaşkari Yaylası'na ulaştı.

Ayçiçek'in rahatsızlığının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesinin ardından kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı helikopter, bölgeye sevk edildi.

Bulunduğu yaylaya inen helikopterde Jandarma Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarılan Ayçiçek, Rize-Artvin Havalimanı'na götürüldü.

Ayağındaki enfeksiyon nedeniyle ambulansla önce Kaçkar Devlet Hastanesine, daha sonra Rize Devlet Hastanesine götürülen Ayçiçek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Selime Ayçiçek, AA muhabirine, şiddetli yağış sonrası mahsur kaldıklarını belirterek, ayağındaki enfeksiyonun ilerlemesi nedeniyle zor saatler yaşadığını söyledi.

Yağmurun kimi zaman yerini kar yağışına bıraktığını dile getiren Ayçiçek, "Bir ara yağış kesildi. Ayaklarım ağrıyordu, yatamıyordum. Kalkıp dışarıya baktım hava mı açıldı diye. Bir de baktım kar yağıyordu. Her tarafı doldurdu." dedi.

Ayçiçek, karın etkisini artırmasının ardından ailesiyle eşyalarını topladıklarını ve Dere Yaylası'ndan Nolaşkari Yaylası'na hareket ettiklerini belirtti.

Yolun bozuk olmasına karşın yaklaşık 2 saat yürüdüklerini anlatan Ayçiçek, şöyle devam etti:

"Yaylamızın aşağısındaki Nolaşkari Yaylası'na indik. Sel o kadar şiddetliydi ki her yeri kapladı. Can korkusu çektik. Nasıl gideceğiz, nereden ineceğiz diye düşündük çünkü yollar kapandı. Allah'a şükür Nolaşkari Yaylası'nda bir evimiz vardı. Orada durduk ve konakladık. Çok yağmur yağdı, sel oldu, yollar koptu. 2-3 gece ağladım. O kadar acı çektim ki anlatması zor. Sonra bir helikopter geldi yaylacılara erzak bıraktı. Ben de oğluma başka çare bulmamız lazım, 'ben bu kadar zahmete, bu kadar acıya dayanamam' dedim. Oğlum üç saat yürüyerek aşağı indi, oradan telefonla yardım istedi."

"O anki duygu tarif edilemez, çok heyecanlandım"

Bir süre sonra askeri helikopterin kısa sürede gelip kendisini aldığını ifade eden Ayçiçek, "Oğlum yanımda yoktu bir komşumuz yardım etti. O anki duygu tarif edilemez, çok heyecanlandım. Oradakiler 'korkma teyze, biz her zaman buna alışığız' diyerek beni teskin etti. Helikoptere bindim. Sonra beni Kaçkar Devlet Hastanesine götürdüler, oradan da Rize'ye sevk ettiler. Allah razı olsun, orada ilaç ve serum verdiler. İyileştim, gözlerim açıldı. Şimdi hayatımdan memnunum." diye konuştu.

Ayçiçek, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür ederek, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi, "Allah devletimize bir zeval vermesin, güç kuvvet versin. Bundan güzel devlet olur mu daha? Çok memnunuz devletimizden." dedi.