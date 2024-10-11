Üye Girişi
Haberler

Okula gönderdiği evladını her yanı kırık-çıkık halde buldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de bahçede oyun oynadığı sırada okulun sürgülü demir kapısı üzerine düşen 2. sınıf öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı. Anne Sevinç Kasap, "Çocuğum ihmal sonucu bu hale geldi. Her ah çektiğinde bir dava açacağım. Çocuğumun ayağı kırık, kafası yarılmış, kulağının arkası çok kötü, uyurken ağlıyor" dedi.

Rize'de okul bahçesinde oynarken üzerine sürgülü demir kapı düşen 2. sınıf öğrencisi A. Kasap (7), yaralandı.

Olay, dün Taşlıdere Mahallesi'ndeki Taşlıdere Gazi Okulu bahçesinde meydana geldi. Okulun 2'nci sınıf öğrencisi A. Kasap, okul çıkışında bahçede oyun oynadığı sırada okulun sürgülü demir kapısı üzerine düştü. Demir kapının altında kalan, ayağı ve başı ezilen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan çocuğun ayağında da kırık tespit edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatırken, anne Sevinç Kasap okul idaresinden şikayetçi oldu.

Okula gönderdiği evladını her yanı kırık-çıkık halde buldu

"HER AH ÇEKTİĞİNDE DAVA AÇACAĞIM"

Sevinç Kasap, "Çocuğumu 'Sakın bir yere gitme' diye uyarırdım. Keşke okulun bahçesinde değil de dışarıda olsaymış. Çocuğum düşmüş, ambulans gelmiş, bana bir arkadaşı haber verdi. Ben de çocuğumu öyle görünce şok oldum. Çocuğum ihmal sonucu bu hale geldi. Her ah çektiğinde bir dava açacağım. Çocuğumun ayağı kırık, kafası yarılmış, kulağının arkası çok kötü, uyurken ağlıyor" dedi.

Okula gönderdiği evladını her yanı kırık-çıkık halde buldu

Okula gönderdiği evladını her yanı kırık-çıkık halde buldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Güncel Çocuk Hukuk Rize

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı

Bu listeye bakmadan zeytinyağ şeker ve çay almayın
Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
500

Yorumlar (6)

Kenan Tepretoğlu:

kendine aç davayı, oy verdiğiniz hükümet bu hallere getirdi okulları, cumhuriyet meydanında seçim sonrası havai fişek atıyordunuz ya

19
32
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 11 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü? Kızılcık Şerbeti 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? Zinnur Büyükgöz kimdir? Zinnur Büyükgöz hangi partili? Gebze'de ne oldu (VİDEO)? Gebze'de hayvan katliamı! Gebze'de hayvanlar neden, nasıl öldürüldü? Alanyaspor Hull City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle 10 Ekim Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı Yeni vergi paketinde neler var? CANLI DÖVİZ KURU 11 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.