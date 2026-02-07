Haberler

Rize Valisi muhtarları barıştırdı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen muhtarlar buluşmasında, Vali İhsan Selim Baydaş, dargın Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün ile Deniz Mahallesi Muhtarı Kadir Kaptan'ı bir araya getirerek barıştırdı.

Rize Valiliği tarafından Ardeşen ilçesinde Muhtarlar Buluşması düzenlendi. Buluşmaya Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün ile mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda Belediye Başkanı Atagün, bir süredir küs olduğu Deniz Mahallesi Muhtarı Kadir Kaptan'la barışmak için Vali Baydaş'tan destek istedi. Vali Baydaş muhtar ve belediye başkanını bir araya getirip, barıştırdı. Dargınların barıştığı toplantı fotoğraf çekim sonrası sona erdi.

