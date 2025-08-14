Rize'de Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Mehmet Güven, bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı ve soruşturma başlatıldı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Güven, hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Melyat mevkisinde meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne ilerleyen Mehmet Güven'in kontrolünü yitirdiği 53 EC 008 plakalı motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosikletin sürücüsü Güven'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önemli aldı. Mehmet Güven'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon

Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'in eşinden kan donduran iddia: Kaynanam karnıma dakikalarca tekme attı

Olay yaratan itiraf: Dakikalarca tekmeledi, kafamdan kan akıyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.