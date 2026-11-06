Rize'de minibüs ve diğer araçların karıştığı kazada 6 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Rize'de yolcu minibüsü, panelvan ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Taşlıdere Mahallesi Menderes Bulvarı Sanayi Kavşağı mevkisinde Y.U'nun kullandığı 53 M 0924 plakalı yolcu minibüsü ile İ.K'nin kullandığı 53 EG 285 plakalı panelvan, S.A.'nın kullandığı 53 ACH 719 plakalı otomobil ve B.O'nun kullandığı 54 VF 488 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüsteki yolculardan G.Ç, M.S.Ç, A.N.Ç, H.E.S, T.Ş. ve A.Ö. yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA