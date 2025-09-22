Rize'de Kritik Tahliye Kararı ile Olası Felaket Önlenmiştir

'KRİTİK TAHLİYE TALİMATI' OLASI FELAKETİ ÖNLEDİ

Rize'de selin yaraları sarılıyor (3)

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın önceki gün etkili olan sağanaktan saatler öncesi, özellikle dere güzergahlarındaki turizm tesisleri için verdiği kritik tahliye kararıyla olası can kayıplarının önüne geçildiği ortaya çıktı. Vali Baydaş, yağış öncesi derelere çok yakın noktalarda yer alan turizm tesisleri, konut ve iş yerleri için tahliye talimatı verdi. AFAD koordinasyonunda harekete geçen ekipler, dere güzergahında taşkın riski öngörülen noktalarda özellikle bungalovları boşalttı. Zamanla yarışan jandarma ve polis ekipleri, gece boyunca risk ön görülen bölgedeki vatandaşları güvenli alanlara nakletti. Tahliyeler sonrası bölgede sağanak başlarken, Fırtına Deresi'nin taşmasıyla bazı turizm konutları sel sularına kapılarak sürüklendi. Erken tahliyeyle onlarca insanın hayatı kurtuldu.

YAYLALARA HELİKOPTERLE ULAŞIM

Öte yandan sel sonrası çökme yaşanan Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolunun ulaşıma açılması çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Kaçkarlar'ın eteklerinde sel ve heyelan nedeniyle yolları kapanan yaylalara askeri helikopterle ulaşım havadan sağlanıyor. Kentte 5 askeri helikopter konuşlandırılırken, ekipler gıda, içecek ve temel ihtiyaç malzemelerini havalimanından bölgeye helikopterlerle taşıdı.

KURTARMA ANLARI KAMERADA

Bu arada ekiplerin, afet sırasında mahsur kalanları kurtardığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, heyelanla ulaşıma kapanan Ayder-Çamlıhemşin yolunda çökmenin yaşandığı Hala Tüneli mevkisinde rahatsızlanan diyabet hastalarını bulundukları yerden alındı. Hastalar tünel inşaatına uzatılan vincin sepetine konularak güvenli alana indirilip, ardından hazır bekletilen ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.