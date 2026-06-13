Rize'de Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Bulundu, Arama Çalışmaları Sırasında Afad Görevlisi Hayatını Kaybetti

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde günlerdir haber alınamayan Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları sırasında AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesi sonucu bir görevli hayatını kaybetti, dört personel yaralandı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yolkıyı köyünde yaşayan Volkan Civelekoğlu'ndan perşembe gününden bu yana haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve arama-kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalarda Fırtına Deresi çevresinde inceleme yapıldı.

Arama çalışmaları kapsamında Civelekoğlu'na ait bazı kişisel eşyalar dere kenarında bulundu. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Zorlu arazi koşulları ve dere yatağındaki olumsuz şartlara rağmen sürdürülen çalışmalar sonucunda Volkan Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Arama faaliyetleri sırasında Fırtına Deresi'nde görev yapan AFAD ekibini taşıyan botun güçlü akıntıya kapılarak devrildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre botta bulunan beş personelden biri yaşamını yitirirken, dört personel yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA