Rize'de 'Karalahana Çorba İçme Günü' etkinliği

Güncelleme:
RİZE'de 'Karalahana Çorba İçme Günü' kapsamında düzenlenen etkinlikte pişirilen karalahana çorbası, 500 kişiye ikram edildi.

Rize'de Tüm Gıda İşletmecileri Derneği, Orçay AŞ ve Nalia Karadeniz Mutfağı tarafından Çay Çarşısı'nda 'Karalahana Çorba İçme Günü' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ile vatandaşlar katıldı. Kazanda pişirilen 500 kişilik karalahana çorbası, katılımcılara dağıtılarak karalahananın uzun yaşama olan etkisi konuşuldu.

'SÜPER GIDA KATEGORİSİNDE'

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, karalahananın süper gıda kategorisinde olduğunu belirterek, "Karalahana aslında kalorisi çok düşük, ancak içerdiği çok sayıda aktif bileşenleri sayesinde süper gıda kategorisinde. Örneğin, antioksidan. Vücudumuzda serbest radikaller oluşur, bunlara karşı bir mücadele verir, koruyucu bir etki yapar. Yani oksijen radikalleri vücudumuzda hücrelerimize saldırır, DNA'mızı bozar, proteinlerimizi bozar. İşte özellikle böyle renkli bitkilerdeki, bunların başında yine lahana geliyor. Antioksidanlar işte bunu engelleyerek hücrelerimizin sağlıklı kalmasını, DNA'mızın hasarlanmamasını, yani aslında yaşlanmayı önleyici mekanizmaları geliştiriyor. Sağlıklı beslenmeye dair tüm gereksinimleri karşılarsak, o zaman işte uzun yaşam dedikleri hadise burada" dedi.

'PEK ÇOK YAŞAYAN MİRAS UNSURUMUZ VAR'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ise "Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü olarak iki önemli işimiz var. Bunlardan bir tanesi yaşayan mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması. Bugün bizim gastronomimizin içerisinde, müziğimizin içerisinde, çocuk oyunlarımızın içerisinde de pek çok yaşayan miras unsurumuz var. Rize'nin yaşayan mirasına dair hem Rize'yi hem de Rize dışında farklı şehirlerde Rizeli olmayan değerli hemşerilerimize bu yaşayan miras unsurlarımızı taşımayı düşünüyoruz" dedi.

'ENDEMİK TÜRLERİN FAYDASI ÇOK'

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, endemik türlerin faydasına dikkat çekerek, "Aslında bu serüvenlerin hepsi, bu coğrafyanın hem çok endemik bir bitki türüne sahip olması bir mikroklima iklimi etkisinde, Doğu Karadeniz'in en doğusundaki Rize ve Artvin sadece coğrafyasında 150'nin üzerinde endemik bitki türü var. Bu endemik bitki türlerinin birçok faydası var. Ama biz bunları gün ışığına çıkarmak istiyoruz. Bu coğrafyada 200'e yakın reçetesiyle beraber yemeklerimiz, bitkilerimiz, meyvelerimiz bütün bunlarla yapılanlar ortaya sunulmuş olacak" diye konuştu.

'GELECEĞİN MUTFAĞINA DA TAŞIMALIYIZ'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, geçmişten miras kalan karalahana çorbasının, gelecek nesillere de aktarılmasının önemine değinerek, "Bizi bu masa etrafında birleştiren şey karalahana. Karalahana burada bize miras kalmış. Bizim de geleceğe, evlatlarımıza, torunlarımıza aktarmamız gereken en kıymetli hazinelerden bir tanesi. Yanında mısır ekmeği var; o da yaşayan ve devam etmesi gereken, bize özgü, buraya bu coğrafyaya özgü güzelliklerden bir tanesi. Bunların her biri bizim korumamız, geliştirmemiz ve geleceğin mutfağına taşımamız gereken unsurlardan biridir. Çünkü dönüştürmemiz lazım. Artık lahanayla belki onlarca çeşit yemek yapılıyor. Biz artık çeşitleri artırmak, uluslararası mutfak standartlarına özgü sunumlar yapabilmek, gelecek nesillerin, gençlerin damak tadına da hitap edecek dokunuşlar yapabilmek zorundayız. En büyük miraslarımızdan bir tanesinin yaşayan miras törenine de denk gelmiş olması mutluluk verici bir şey" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Cevahir TOPALOĞLU/RİZE, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title