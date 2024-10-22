Rize'de Kar Yağışı Etkili Oldu, 21 Köy Yolu Kapandı

RİZE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 5, İkizdere ilçesinde 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.