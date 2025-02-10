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Rize'de Kan Bağışına 5 Meyve Fidanı Hediye Ediliyor

Rize'de Kan Bağışına 5 Meyve Fidanı Hediye Ediliyor
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Rize'de Türk Kızılayı, '1 kan 5 fidan' kampanyası kapsamında kan bağışında bulunanlara 5 meyve fidanı veriyor. Kampanya, 15 Şubat'a kadar devam edecek ve toplamda 12 bin fidan dağıtılması planlanıyor.

Rize'de, Türk Kızılayına kan bağışında bulunanlara 5 meyve fidanı verildi.

Türk Kızılay Rize Şubesinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "1 kan 5 fidan" kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kampanyaya katılan ve kan bağışında bulunanlara 5 meyve fidanı hediye edildi.

Kızılay Şube Başkanı Bahattin Karali, AA muhabirine, herkesi kan bağışı desteğine beklediklerini söyledi.

Karali, kanın bir ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Kana ihtiacı olan hastalarımız bizi arıyorlar. Bizde o kanı bulmak için çaba sarfediyoruz. Kana ihtiyaç olduğu zaman bunun önemi anlaşılıyor. Kan vermek sağlık açısından da önemli." dedi.

Bağış kampayasının 15 Şubat'a kadar devam edeceğini aktaran Karali, bu süre içerisinde 12 bin meyve fidanı dağıtmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kan bağışında bulunan Osman Kazancı ise düzenli olarak her zaman kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Bu kanı herkesin vermesi lazım. Bir kan can kurtarıyor. " dedi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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