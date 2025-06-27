Rize'de Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı 50 Bin Samuray Arısı Doğaya Bırakıldı
Rize'de 2023 yılından itibaren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında, 100 lokasyonda 50 bin samuray arısı doğaya salındı. Arıların, Samsun ve Giresun'daki enstitülerde üretildiği açıklandı.
? Rize'de kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında son bir haftada 50 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Rize'de 2023'ten itibaren kahverengi kokarca ile mücadelenin başarılı şekilde yürütüldüğü belirtildi.
Kahverengi kokarca popülasyonunun yoğun olduğu Merkez, Derepazarı, İyidere, Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde 100 lokasyonda son bir haftada 50 bin samuray arısı salımı gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, arıların Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünde üretildiği kaydedildi.