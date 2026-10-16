Haberler

Rize'de hükümlü ürünlerinden oluşan sergi 25 Ekim'e kadar açık kalacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'de hükümlü ürünlerinden oluşan sergi 25 Ekim'e kadar açık kalacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de, hükümlülerin hazırladığı el sanatları ürünlerinden oluşan "üretimden topluma işyurtları" sergisi açıldı. Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde 25 Ekim'e kadar açık kalacak sergi, Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu ve İşyurdu Müdürlüğünce organize edildi.

Rize'de, hükümlüler tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan "üretimden topluma işyurtları" sergisi açıldı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca üretilen ürünlerin tanıtıldığı sergi, Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu ve İşyurdu Müdürlüğünün organizasyonunda açıldı.

Sergide, Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler tarafından hazırlanan çeşitli el sanatları ürünleri yer aldı.

Ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Gürhan Özgen, AA muhabirine, eserlerin tamamının hükümlüler tarafından yapıldığını söyledi.

Özgen, "Hükümlülerimiz de toplumumuzun bir parçasıdır. Onları hiçbir şekilde toplumdan ayırt edemeyiz. Doğrudan ya da dolaylı olarak hepimizin yakınında, çevresinde, hükümlü kardeşimiz muhakkak vardır. Toplumun bir parçası olduğu için de onlara elimizden geldiği kadar maddi, manevi olarak destek olmak hepimizin bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

25 Ekim'e kadar açık kalacak sergiyi Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Rize Adalet Komisyonu ve Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Köse, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Rize Denetimli Serbestlik Müdürü Yüksel Düzcan, Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Memnune Aykaç ziyaret etti.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Otomobil dünyasını sarsacak! Herkes Musk'ın yeni aracını konuşuyor
Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz

Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm

Turuncu alarm! Bakan Kurum saat vererek bizzat uyardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi

İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
Bayhan’dan din değiştirdiği iddialarına yanıt: Benim dinim İslam

Bayhan’dan “Din değiştirdi” iddialarına yanıt
Zelenskiy'den AB'ye 70 milyar avroluk çağrı! Savaşın faturasını açıkladı

Savaşın faturasını duyurdu! Açık açık para istedi
Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar

Havalimanlarında büyük kaos! 30 saattir böyle bekliyorlar
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır işlerine mola verdi

Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır’dan kariyerine mola
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle