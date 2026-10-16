Rize'de hükümlü ürünlerinden oluşan sergi 25 Ekim'e kadar açık kalacak

Rize'de, hükümlüler tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan "üretimden topluma işyurtları" sergisi açıldı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca üretilen ürünlerin tanıtıldığı sergi, Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu ve İşyurdu Müdürlüğünün organizasyonunda açıldı.

Sergide, Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler tarafından hazırlanan çeşitli el sanatları ürünleri yer aldı.

Ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Gürhan Özgen, AA muhabirine, eserlerin tamamının hükümlüler tarafından yapıldığını söyledi.

Özgen, "Hükümlülerimiz de toplumumuzun bir parçasıdır. Onları hiçbir şekilde toplumdan ayırt edemeyiz. Doğrudan ya da dolaylı olarak hepimizin yakınında, çevresinde, hükümlü kardeşimiz muhakkak vardır. Toplumun bir parçası olduğu için de onlara elimizden geldiği kadar maddi, manevi olarak destek olmak hepimizin bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

25 Ekim'e kadar açık kalacak sergiyi Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Rize Adalet Komisyonu ve Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Köse, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Rize Denetimli Serbestlik Müdürü Yüksel Düzcan, Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Memnune Aykaç ziyaret etti.

Kaynak: AA