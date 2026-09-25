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Rize'de heyelanlar için AFAD ve akademisyenlerden ekipler rapor hazırlayacak

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Rize'de heyelanlar için AFAD ve akademisyenlerden ekipler rapor hazırlayacak
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Rize Valisi Baydaş, 19 Eylül'deki heyelanlar için AFAD uzmanı ve akademisyenlerden oluşan teknik ekiplerin rapor hazırlayacağını söyledi. İyidere, Derepazarı ve Pazar'daki heyelanların nedeninin fiziki yapı eksikliği ya da ağaçlık alanların çaylığa dönüşmesi olduğunu belirtti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte meydana gelen heyelanlarla ilgili AFAD uzmanı ve akademisyenlerden oluşan teknik ekiplerin çalışma yaparak rapor hazırlayacağını söyledi.

Baydaş, Rize Aktif Gazeteciler Derneğini ziyaretinde, 19 Eylül'de Rize'de ciddi bir afet yaşandığını, 12 saatte 186 kilogram, toplamda ise sahil hattı boyunca 200 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirtti.

Başka bir şehrin yılda alacağı yağışın yarısı kadarının Rize'ye 24 saatte düştüğünü ifade eden Baydaş, "Bu çok yüksek bir rakam ama buna rağmen şehir belli orandaki yağmuru kaldırabilecek altyapıya ve kapasiteye sahip." dedi.

Rize'nin Türkiye'de yıl boyu en fazla yağmur yağan şehir olduğunu anımsatan Baydaş, İyidere, Derepazarı ve Pazar ilçelerindeki heyelanların temel sebebini ise fiziki yapının tamamlanmaması ya da ağaçlık alanların çaylığa dönüştürülmesi olarak belirlediklerini kaydetti.

Heyelanlarla ilgili hem AFAD'ın hem de üniversite hocalarından oluşan teknik ekiplerin çalışma yapacağına işaret eden Vali Baydaş, elde edilecek veriler doğrultusunda rapor hazırlanacağını kaydetti.

Baydaş, heyelanla mücadelede alınacak tedbirler arasında, özellikle sırt bölgelerde toprağı tutabilecek, set görevi görecek yöre iklimine uygun köklü ağaçlar dikilmesinin yer aldığını belirterek, "Bir yol haritası çıktıktan sonra, uygulaması belki zorunlu kılınacak şeyleri de oturup konuşacağız. Hem Tarım Müdürlüğümüz hem üniversitemiz hem AFAD'ımız hem ÇAYKUR'umuz oturup değerlendireceğiz. Vatandaşımıza da bunu söyleyeceğiz." diye konuştu.

Hem Valilik hem de ÇAYKUR tarafından heyelan yaşanan bölgelerdeki çay üreticilerine gerekli uyarıların yapıldığını ifade eden Baydaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Heyelan riski olan yerlerden vatandaşlarımızın uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Rize normallerinin üzerinde bir yağış olduğunda gerekli uyarıyı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da o uyarıları dikkate aldığını memnuniyetle görüyorum."

Kaynak: AA
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