Rize'de istinat duvarının çöktüğü alanda inceleme yapıldı

Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası istinat duvarının çökmesi sonucu bir evde hasar oluştu. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgedeki incelemelere başladı ve 5 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde istinat duvarının çökmesiyle bir evde hasar oluşmasının ardından AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerince inceleme yapıldı.

İlçeye bağlı Bayırcık köyünde dün meydana gelen heyelanın ardından istinat duvarının çöktüğü alana gelen ekipler, hasar gören ev ve çevresinde araştırma yaptı.

Yetkililer, bölgede olası yeni bir heyelan riski nedeniyle 5 evin tedbir amacıyla boşaltılması kararı aldı.

Köy muhtarı Ramazan Özel, yaptığı açıklamada, istinat duvarının 1,5 yıl önce yapıldığını söyledi.

Çökmenin zeminden kaynaklı olabileceğini düşündüklerini dile getiren Özel, "Olayın ardından gerekli önlemleri aldık. Gerekli incelemeler bugün AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapıldı. Detaylı bir rapor hazırlanacak. Köyümüzde 70 ev şu anda yolsuz kaldı. Köyümüze alternatif başka bir yol var. Şu anda ulaşımı mecburen bu yoldan sağlıyoruz." diye konuştu.

Özel, olayın ilk anından itibaren güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, "Taşların düşmesiyle birlikte kolluk kuvvetleriyle her iki taraftan önlemlerimizi aldık. Yaya geçişine bile izin vermedik. Yol şu anda tamamen kapalı ve kullanılamaz durumda. Gerekli çalışmanın yapılmasını bekliyoruz. Tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı." ifadelerini kullandı.

