Rize'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
Rize'nin Çayeli ilçesindeki Kaptanpaşa köyünde meydana gelen heyelan sonucu köy yolunda kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi, yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.
İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyü yolunda, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle köy yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.
Yol kenarında bulunan elektrik direği de toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışmaların sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel