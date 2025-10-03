Rize'de Fırtına Vadisi'nde İzinsiz Yapılar Kaldırılıyor

Rize'de, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırlarında yer alan Fırtına Vadisi'nde yer alan izinsiz ve taşkın riski altındaki yapılarla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Rize İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Rize Valiliği öncülüğünde Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi'nde yürütülen denetimler sonucunda, izinsiz yapılar ile dere yatağında taşkın riski bulunan yapıların tamamının tespit edilerek raporlandığı ifade edildi.

Yapı sahiplerine gerekli uyarı ve tebligatların yapıldığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda 2024 yılı Mayıs ayında başlatılan çalışmalar doğrultusunda bugüne kadar toplam 54 yapı kaldırılmıştır. Fırtına Vadisi özelinde yürütülen bu uygulamalar, Rize'nin tüm vadilerinde ve turizm merkezlerinde aynı hassasiyetle devam edecek, bölgemizin doğal güzelliklerinin korunması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması yönündeki çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir."