Haberler

Rize'de Fırtına Vadisi'nde İzinsiz Yapılar Kaldırılıyor

Rize'de Fırtına Vadisi'nde İzinsiz Yapılar Kaldırılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize Valiliği öncülüğünde Fırtına Vadisi'ndeki izinsiz yapılarla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. 54 yapı kaldırıldı, taşkın riski altındaki yapılar raporlandı.

Rize'de, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırlarında yer alan Fırtına Vadisi'nde yer alan izinsiz ve taşkın riski altındaki yapılarla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Rize İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Rize Valiliği öncülüğünde Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi'nde yürütülen denetimler sonucunda, izinsiz yapılar ile dere yatağında taşkın riski bulunan yapıların tamamının tespit edilerek raporlandığı ifade edildi.

Yapı sahiplerine gerekli uyarı ve tebligatların yapıldığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda 2024 yılı Mayıs ayında başlatılan çalışmalar doğrultusunda bugüne kadar toplam 54 yapı kaldırılmıştır. Fırtına Vadisi özelinde yürütülen bu uygulamalar, Rize'nin tüm vadilerinde ve turizm merkezlerinde aynı hassasiyetle devam edecek, bölgemizin doğal güzelliklerinin korunması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması yönündeki çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

Megakente 3 yeni başsavcı! Özellikle bir atama dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.