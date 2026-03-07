Rize'de 7 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Rize'de hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve kullanmak" ile "iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı.

Firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.