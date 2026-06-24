Rize'de 3 aracın karıştığı kaza sonrası yangın; 3 ölü, 5 yaralı
Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kazada alev alan araçta hayatını kaybeden Selinay Saral, Nilay Bilgin ve Gamze Saklı'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Üç yakın arkadaşın gezmeye giderken kazada yaşamını yitirdiği belirtildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA
Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral (22), Nilay Bilgin (23) ve Gamze Saklı'nın (19), son görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin içindeki son görüntülerde yer alan ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin, yakın arkadaş oldukları, gezmeye gitmek için yola çıktıkları belirtildi. Yakın arkadaşlardan geriye sanal medyada paylaştıkları fotoğraflar kalırken, Gamze Saklı'nın, kuaförlük ve yardımcı oyunculuk yaptığı, son olarak 'Gözleri Karadeniz' adlı TV dizisinde rol aldığı öğrenildi.