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Güneysu Derelerine 25 Bin Alabalık Yavrusu Bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün projesi kapsamında Rize'nin Güneysu ilçesindeki Asmalıırmak ve Ballıdere köyü derelerine 25 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı. Projeyle balık popülasyonunun desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması hedefleniyor.

Rize'nin Güneysu ilçesindeki derelere 25 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Trabzon'un Maçka ilçesinde üretilen balıklar, ilçeye bağlı Asmalıırmak ve Ballıdere köyündeki derelere salındı.

Programa, Güneysu Kaymakamı Eyup Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Rize Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Muhammet Ali Terzioğlu ve muhtarlar katıldı.

Proje ile doğal su kaynaklarındaki balık popülasyonlarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sucul ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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