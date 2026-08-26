Güneysu Derelerine 25 Bin Alabalık Yavrusu Bırakıldı

Rize'nin Güneysu ilçesindeki derelere 25 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Trabzon'un Maçka ilçesinde üretilen balıklar, ilçeye bağlı Asmalıırmak ve Ballıdere köyündeki derelere salındı.

Programa, Güneysu Kaymakamı Eyup Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Rize Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Muhammet Ali Terzioğlu ve muhtarlar katıldı.

Proje ile doğal su kaynaklarındaki balık popülasyonlarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sucul ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA