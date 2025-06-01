Rize'de Derede Balık Ölümleri; İnceleme Başlatıldı

Rize'de Derede Balık Ölümleri; İnceleme Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çiftekavak Mahallesi'nde bir derede meydana gelen balık ölümleri vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Ekipler, olayla ilgili su ve ölü balıklardan örnek alarak inceleme başlattı.

RİZE'de Çiftekavak Mahallesi'nden geçen derede balım ölümleri yaşandı. Balık ölümleri tedirginliğe neden olurken, ekipler dereden su örneği alıp inceleme başlattı.

Çiftekavak Mahallesi Vadi Caddesi'nden geçen derenin kenarında yürüyenler, balıkların öldüğünü fark etti. Çok sayıda sanayi dükkanı ile çok katlı kurban pazarının yer aldığı bölgede yaşanan balık ölümleri, endişeye neden oldu. Balıkların yanı sıra çeşitli hayvanların da öldüğü görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, su ve ölü balıklardan numune alıp, inceleme başlattı.

'DEREYE BAKTIM BALIKLAR ÖLMÜŞ'

Ölü balıkları fark eden Hüseyin Yazar, "Sabah arabamı park ettim. Dereye baktım balıklar ölmüş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Burada bir iki esnafa sordum, 'Kurbanın pisliğinden olabilir' dediler. Bazıları ilaçlamadan olduğunu söylüyor. Sanayiden mi ya da derenin başına mı bir şey döküldü? Bilmiyorum. Aşağıdan yukarıya doğru balık dolu, burada binlerce balık var; yazık günah. Sabahtan beri balıkları martılar yiyor. Ben neden öldüklerini bilmiyorum" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE- Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA/Rize,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Kafese sıkıştırdığı İsrailli rakibini döverken aynı cümleyi tekrarladı
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
PSG'nin Devler Ligi zaferi sonrası Paris'te kaos

Büyük kaos! Devler Ligi zaferi şehri yangın yerine çevirdi
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.