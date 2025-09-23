Haberler

Rize'de Çığ Felaketinde 15 Kişi Kurtarıldı

Rize'de Çığ Felaketinde 15 Kişi Kurtarıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Trovit Yaylası'nda meydana gelen çığ felaketinde mahsur kalan 15 kişi, AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası'nda çığ nedeniyle mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde Rize İl Özel İdare ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları sırasında yayla yolunda çığ meydana geldi.

Yolda seyir halinde bulunan ve içinde hayvanların da yer aldığı bir kamyonete çığ çarpması sonucu uçurumun kıyısında askıda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve iş makineleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 15 kişi ile kamyonet ve içerisindeki hayvanlar kurtarıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
