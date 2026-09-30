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Rize'de arı şahinleri göç yolculuğuna uğurlandı, birine takip çipi takıldı

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Rize'de arı şahinleri göç yolculuğuna uğurlandı, birine takip çipi takıldı
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Rize'de farklı zamanlarda yaralı bulunan ve DKMP ekiplerince tedavi edilen arı şahinleri, Isırlık Tabiat Parkı'nda düzenlenen programla göç yolculuğuna uğurlandı. Kuşlardan birine rotasının izlenmesi için uydu takip çipi takıldı.

RİZE'de farklı zamanlarda yaralı halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince tedavi edilen arı şahinleri, Isırlık Tabiat Parkı'nda yeniden doğaya salındı. Göç yolculuğuna uğurlanan şahinlerden birine göç rotasının izlenmesi amacıyla takip çipi takıldı.

Rize'de çeşitli tarihlerde yaralı halde bulunarak DKMP 12'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen arı şahinlerinin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı. Sağlığına kavuşan yırtıcı kuşlar için Isırlık Tabiat Parkı'nda program düzenlendi. Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve DKMP 12'nci Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu katıldı. Ekipler tarafından göç güzergahına bırakılan kuşlardan birine, rotasının ve yaşam döngüsünün izlenebilmesi için uydu takip çipi yerleştirildi.

'KUŞLARDAN BİR TANESİNE ÇİP TAKILDI'

Programda konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, şahinlerin yeniden göç yolculuğuna katıldığını belirterek, "Rize bölgemizde çeşitli zamanlarda yaralı halde bulunan arı şahinlerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimizce tedavileri gerçekleştirildi. Şimdi göç mevsiminde onları yeniden doğaya salmış oluyoruz. Yolları açık olsun. İnşallah tekrar dönüp Rize'ye gelirler. Kuşlardan bir tanesine çip takıldı. Onu DKMP ekibimiz izlemeye devam edecek" dedi.

'YARALI HAYVANIMIZ TEDAVİ EDİLDİ'

Bölgenin yaban kuşları için önemli bir geçiş noktası olduğunu ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise "Yaralı hayvanımız tedavi edildi. Salarha Vadisi özellikle mayıs, haziran aylarında vahşi kuşların geçiş güzergahı. Bu göç yolu üzerinde bizim yöre insanımızın aşina olduğu kuş çeşitleri bunlar. İnşallah bu vefayı bilip buraya sürekli uğrarlar inşallah" diye konuştu.

DKMP 12'nci Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu da 13 Eylül tarihinde yaralı bulunan arı şahinlerinin tedavi süreçlerinin başarıyla sonuçlandığını ve takip amacıyla çiplenen kuşların yeniden göç güzergahına bırakıldığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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