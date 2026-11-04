Rize Çamlıhemşin'de 2 bin 300 rakımlı yaylada sonbahar renkleri dronla görüntülendi

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RİZE'de, sonbaharda 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron Yaylası ve Kaçkar Dağları'nda ağaçların renk değiştirmesi ve sisle ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde sonbahar mevsiminin etkileri belirginleşmeye başladı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavron Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan ormandaki ağaçlar, sarı, kızıl ve kahverengi tonlarına büründü. Vadilerin iç kısımlarında oluşan yoğun sis bulutları ve Kaçkar Dağları'nın zirvelerindeki kar örtüsü, sonbahar renkleriyle bütünleşti. Yüksek rakımlı yaylalarda ortaya çıkan manzara, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı