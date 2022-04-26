Rize Belediyesi 53 bin tohum torbası dağıttı - Haberler

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Rize Belediyesi 53 bin tohum torbası dağıttı

AA - Muhittin Sandıkçı - Güncel
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Rize Belediyesi 53 bin tohum torbası dağıttı

Rize Belediyesi tarafından yerli tohuma dikkat çekmek amacıyla 53 bin sebze tohumu torbası dağıtıldı.

RİZE (AA) - Rize Belediyesi tarafından yerli tohuma dikkat çekmek amacıyla 53 bin sebze tohumu torbası dağıtıldı.

Memişağa Parkı'nda gerçekleştirilen tohum dağıtımına, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve başkan yardımcıları ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sema Yağcı Tekin katıldı.

Dağıtılan tohumlara vatandaşlar ilgi gösterirken kısa sürede tükendi.

Metin, dağıtım sonrası gazetecilere, 53 bin küçük sebze torbasını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gayretiyle dağıttıklarını söyledi.

Ata tohumunu nostalji amacıyla dağıtmadıklarını ifade eden Metin, şunları kaydetti:

"İnsanları bahçeyle de buluşturmak istiyoruz. Bir farkındalık oluşturma gayretindeyiz. Belediyenin park bahçelerinde, seralarında bundan sonra her yıl yetiştirilecek ve dağıtılacak. Vatandaşı hibrit tohumdan uzaklaştırmak istiyoruz. Biz burada dağıttığımız tohumlarla ne Türkiye'nin tarımını kurtaracağız ne de insanları bu anlamda ihya edeceğiz. Türkiye'nin birçok yerinde belediyeler bu tohumları dağıtıyor. Farkındalığı Rize'de ve Türkiye'de arttırabilirsek, vatandaşlar bahçesine ekecek ve bu tohumlar artacak. Amacımıza ulaştık."

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

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