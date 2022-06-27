Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi Cidde'ye

RİZE'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de projelendirilen, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu, hacı adaylarından oluşan kafile ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine yapıldı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alandaki Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022'de hizmete açıldı. Türkiye'nin 58'inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye'nin 2'nci, Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından ise dünyanın 5'inci deniz üzerine inşa edime özelliğini taşıyor. 3 milyon metrekarelik deniz dolgusu için 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlanan havalimanı, 4,4 milyar TL'ye mal oldu. 5 yılda tamamlanan havalimanı, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açıldı.

12 yıldır bu anı beklediğini söyleyen Nuriye Yaylacı da "Bugün nasip oldu. Hem de Rize'den direkt Suudi Arabistan'a gideceğiz. Hacı olmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.