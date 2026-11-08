Rize Ardeşen'de kaygan yolda uçuruma devrilen kamyonetin 52 yaşındaki sürücüsü öldü

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RİZE'nin Ardeşen ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü Osman Rıfat Bayrak (52) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıdurak köyünde meydana geldi. Osman Rıfat Bayrak'ın yönetimindeki 53 AED 886 plakalı kamyonet kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından uçurumdan çıkarılan Bayrak'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı