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Riyad'da füze saldırısı sonrası uzaktan eğitim 22 Ekim'e kadar uzatıldı

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Suudi Eğitim Bakanlığı Riyad bölgesinde uzaktan eğitimi 22 Ekim'e kadar uzattı. Karar, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısında 12 kişinin ölmesi ve 309 kişinin yaralanmasının ardından alındı; uygulama Riyad ve Diriyah'taki okulları kapsıyor.

RİYAD, 18 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, devam eden önleyici tedbirler kapsamında Riyad bölgesinde uzaktan eğitimin 22 Ekim'e kadar uzatılacağını duyurdu.

Bakanlık cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, derslerin Madrasati platformu ve diğer onaylı çevrimiçi eğitim platformları üzerinden devam edeceğini ve uygulamanın başkent Riyad ile Diriyah vilayetindeki okullarda tüm öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve idari personeli kapsayacağını belirtti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmiş, 309 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından bölgedeki okullar, 11 Ekim'den itibaren bir hafta süreyle çevrimiçi eğitime geçmişti.

Yemen'deki Husiler son günlerde havalimanını defalarca hedef aldı.

Kaynak: Xinhua
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