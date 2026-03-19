Suudi Arabistan: Riyad'ı Hedef Alan 8 Füzeyi Önledik

Suudi Arabistan, Riyad'a fırlatılan 8 balistik füzeyi hava savunma sistemleri sayesinde önledi. Olayda 4 kişi yaralanırken, bazı füze parçaları yerleşim alanlarına düştü.

RİYAD, 19 Mart (Xinhua) -- Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad'a fırlatılan 8 balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlendiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çarşamba günü akşam saatlerinde Riyad'a doğru fırlatılan dört balistik füzenin önlenerek imha edildiğini ve engellenen "füzelerden birine ait parçaların, Riyad'ın güneyindeki bir rafinerinin yakınlarına düştüğünü" belirtti.

Çarşamba günü erken saatlerde yapılan açıklamada ise Riyad'a fırlatılan dört balistik füzenin önlendiği ve imha edildiği kaydedilerek, füze parçalarının başkentin çeşitli bölgelerine düştüğü belirtilmişti.

Öte yandan Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatı, bir balistik füzenin önlenmesi sonucu parçaların Riyad'da bir yerleşim bölgesine düşmesi nedeniyle 4 kişinin yaralandığını ve sınırlı düzeyde maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Şehrin genelinde birkaç patlama sesi duyulurken, bölgedeki mevcut çatışmanın başladığı günden bu yana Riyad kent merkezinde yaşayanlara yönelik cep telefonu uyarıları ilk kez devreye girdi.

