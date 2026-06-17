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Şırnak'ta ambulans helikopter, riskli gebeliği bulunan kadın için havalandı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde riskli gebeliği bulunan 32 yaşındaki kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastaneye nakledildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde riskli gebeliği bulunan 32 yaşındaki kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

İlçede yaşayan ve 5'inci çocuğuna hamile olan Güllü T, 4'üncü sezaryen için Silopi Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve sezaryen için hayati tehlikesi bulunan kadının tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Güllü T. tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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