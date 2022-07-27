RİO DE JANERİO - Brezilya'da uzay temalı multimedya sergisi Brezilya'nın Rio de Hanerio kentinin Barra da Tijuca bölgesinde düzenlenen uzay temalı multimedya sergisi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Brezilya'nın Rio de Hanerio kentinin Barra da Tijuca bölgesinde düzenlenen uzay temalı multimedya sergisi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. "Big Bang"den gök taşlarına, kuyruklu yıldızlardan kara deliklere kadar sarhoş edici uzay tasvirlerinin yer aldığı sergide Albert Einstein köşesi de oluşturulmuş. Güncel AA / Fabio Teixeira Brezilya Rio Güncel Haberler

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