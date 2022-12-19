Rıfat Ilgaz'ın Oğlu Aydın Ilgaz Hayatını Kaybetti Güncel Haberler Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın oğlu yayıncı Aydın Ilgaz (82) bugün İstanbul’da hayatını kaybetti. Ilgaz, yarın öğle vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz'ın oğlu yayıncı Aydın Ilgaz (82) bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Ilgaz, yarın öğle vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz'ın oğlu, Çınar Yayınları'nın kurucusu Aydın Ilgaz (82) bugün sabah saatlerinde İstanbul'da evinde kalp krizi geçirdi. Ilgaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ilgaz, yarın öğle vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ilgaz ailesine ve edebiyat dünyasına başsağlığı diledi. Özkan'ın paylaşımı şöyle: "Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz'ın oğlu, Çınar Yayınları'nın sahibi Aydın Ilgaz'ı kaybettik. Üzüntü içindeyim. Ilgaz ailesinin ve edebiyat dünyasının başı sağolsun." AYDIN ILGAZ KİMDİR? Aydın Ilgaz, 2 Mart 1940 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Rıfat Ilgaz'la birlikte kurdukları Çınar Yayınları'nı devam ettirmekteydi. 2004 yılında Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' ve 'Sınıf' kitaplarıyla ilgili anılarını 'Sınıf'ın Efsanesi' başlıklı kitabında toplamıştı. Kaynak: ANKA / Güncel Zincirlikuyu Rıfat Ilgaz İstanbul Aydın Güncel Haberler

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