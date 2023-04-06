Rezidansta eski sevgiliye işkence sanıklarına 9'ar yıl hapis cezası

Konya Selçuklu ilçesinde eski sevgilisi Murat Demirci tarafından işkenceye maruz kalan Merve K.'ye yapılan işkenceye karışan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci, 9 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı gün, aynı rezidansta Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Demet A.'ya da işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen davası ise sürüyor. Olayda adını Eda olarak değiştiren Merve K. ise eski sevgilisi hakkındaki şikayetinden vazgeçti. 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde olaydan sonra adını Eda olarak değiştiren Merve K.'ye (27) rezidansta işkence yapan eski sevgilisi Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22), 9 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. ?Sanıkların, aynı gün, aynı rezidansta Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Demet A.'ya da işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen davası ise sürüyor.

Olay, geçen yıl 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Merve K. eski sevgilisi Murat Demirci'nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. Merve K., dairede Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'yle karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.'ye, Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu.