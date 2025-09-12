Reyyan Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Reyyan Apartmanı'nda 52 kişinin ölümüne ilişkin 2'si tutuklu, 8'i tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Harun Gümüşer, Muhammet Karaaslan ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Harun Gümüşer, "Yaklaşık 2 yıldır cezaevindeyim ve sağlığım artık bozulmaya başladı. Bilirkişi raporlarındaki elde edilen gerekli deliller de benim suçsuz olduğumu ortaya koymakta. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Muhammet Karaaslan da binanın yapımı sırasında her aşamada belediyedeki ilgili birimlerince kontrol edildiğini dile getirdi.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bilirkişi raporları hatalıdır. Bina yıkıldığında üzerinde arama kurtarma çalışmaları yapılan, ağır iş makinelerince tahrip edilen beton elemanlarından alınan numuneler ne kadar sağlıklı olabilir. Binada kaçak katın yapılmasında benim dahilim olmadı. Çünkü bina tamamlanmadan ben başka kişilere devretmiştim. 31 aydır tutukluyum ve üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum."

Müştekilerden Serap Arıcıoğlu, yıkılan apartmanda erkek kardeşi ve kardeşinin eşini kaybettiğini, kendisine kanser teşhisi konulduğunu belirterek, "Giden canlarımız geri gelmiyor ama binada ihmalleri bulunanların en ağır cezayı almasından başka bir şey istemiyoruz." dedi.

Müşteki Zeynep Güler ise suçluların en ağır cezayı almasını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklar da binanın yıkılmasında kusurlarının bulunmadığını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeleri dikkate alarak tutuklu sanık Harun Gümüşer'in yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin 6 belediye personeli hakkında açılan kamu davası, 2'si tutuklu, 2'si tutuksuz 4 sanığın yargılandığı ana davayla birleştirilmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.